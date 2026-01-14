Termosifoni spenti, classi al gelo e alunni costretti a seguire le lezioni con coperte addosso. In città non si parla d’altro che delle condizioni in cui versano alcune scuole di Aversa, tra cui il “Cimarosa” e la “Siani”.

Classi al gelo ad Aversa, scatta la turnazione al Cimarosa: genitori sul piede di guerra

All’indomani dei sopralluoghi effettuati, la dirigente dell’area tecnica del Comune ha comunicato che, a partire da oggi, saranno eseguiti interventi sulla rete idrica esterna, dopo la scoperta di una perdita che ha causato problemi all’impianto di riscaldamento del plesso di via Giotto dell’istituto “Cimarosa”. La dirigente scolastica ha quindi disposto una turnazione a giorni alterni per le classi della primaria, dal momento che un’ala dell’edificio risulta priva di riscaldamento. Intanto, monta la protesta tra i genitori.

Dal fronte politico, “La Politica Che Serve” attacca l’amministrazione: “Alla fine a pagare il conto sono sempre famiglie e bambini”. Preoccupazione anche da parte delle associazioni. Consumerismo No Profit parla di una “situazione intollerabile” e annuncia la possibilità di presentare esposti all’autorità giudiziaria. Una posizione messa nero su bianco in una lettera indirizzata al sindaco e all’assessore alla Pubblica Istruzione. Con le temperature rigide di gennaio e termosifoni malfunzionanti, andare a scuola sta diventando ogni giorno più difficile.