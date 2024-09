Come associazione di categoria, la CLAAI (Associazione dell’Artigianato e della piccola e media Impresa)

desidera esprimere la propria posizione in merito al recente articolo pubblicato a nome del Distretto del

Commercio di Giugliano.

Pur essendo uno dei pilastri fondanti di questo importante progetto, riteniamo opportuno chiarire che

il Distretto è attualmente in una fase organizzativa e non ancora consolidato. È un’iniziativa seria,

destinata a migliorare il tessuto commerciale del nostro territorio, e che non può e non deve essere

sfruttata per distogliere l’attenzione dai reali problemi che i nostri commercianti affrontano quotidianamente.

Il servizio pubblicato dall’emittente teleclubitalia, offre un quadro tragico della situazione del commercio locale,

che in parte potrebbe riflettere la realtà, ma è un tema molto più complesso e radicato.

In quanto rappresentanti di categoria, riteniamo giusto prenderci le nostre responsabilità, poiché il settore commerciale del nostro territorio è in difficoltà per molteplici ragioni.

Queste difficoltà non possono essere ignorate o minimizzate, soprattutto a discapito di chi investe tempo e risorse in un contesto così difficile.

Il Distretto del Commercio non deve essere visto come un’arma di distrazione di massa, ma come un’opportunità seria per lavorare in maniera concreta. Solo attraverso un progetto strutturato e ufficialmente riconosciuto, che coinvolga tutti gli attori del territorio e il supporto fornito dalla Regione Campania, si potrà puntare a un vero rilancio economico e commerciale.

Per questi motivi, la CLAAI si dissocia ufficialmente dal comunicato diffuso a nome del Distretto.

Fino a quando non sarà presentato un programma ufficiale e definito, riteniamo inappropriato utilizzare

il nome del Distretto per nascondere le difficoltà che affliggono il commercio locale.

La situazione economica e commerciale del nostro territorio è una questione seria e non deve essere

trattata con superficialità o, peggio, svenduta per meri interessi di facciata.

Siamo pronti a continuare il nostro impegno in un progetto che abbia basi solide e trasparenti,

e che punti davvero a un futuro migliore per tutti i commercianti del nostro territorio.

CLAAI Impresa – Associazione dell’Artigianato e della piccola e media Impresa

Comunicato Stampa