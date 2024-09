In qualità di distretto del commercio, con profondo rammarico ci vediamo costretti ad esprimere il nostro disappunto riguardo un servizio recentemente trasmesso da una nota e prestigiosa emittente televisiva nel quale il commercio cittadino è stato rappresentato ancora una volta con connotazioni fortemente negative.

Sebbene la libertà di stampa sia un pilastro fondamentale della nostra democrazia, riteniamo che lo sia anche la responsabilità che deriva dall’informazione stessa e che una informazione attenta richieda una riflessione più profonda sugli effetti delle parole e dei toni utilizzati.

Riteniamo, infatti, che parlare di un presunto fallimento del commercio locale senza un’adeguata contestualizzazione non solo non aiuta il territorio, ma rischia di danneggiarlo gravemente. La percezione che si crea all’esterno, specialmente tra i potenziali investitori, è di una realtà economica in declino: questa rappresentazione scoraggia nuovi progetti e possibili investimenti . Questo tipo di narrazione, purtroppo, non fa che alimentare un circolo vizioso di sfiducia, con gravi ripercussioni sull’intero tessuto sociale e produttivo della nostra città.

Forse qualcuno trova trascurabile ogni singolo sforzo fatto per costruire un rapporto di fiducia tra i commercianti e l’amministrazione. Per noi non lo è e per fortuna non lo è nemmeno per i commercianti.

È evidente che negli ultimi vent’anni i piccoli negozi hanno subito l’invasione delle multinazionali che con i grandi centri commerciali hanno, gradualmente, risucchiato l’economia locale dei, più o meno piccoli, esercenti locali, ma per essere chiari, questo fenomeno ha colpito l’interno territorio nazionale da nord a sud.

Stiamo cercando di contrastare questa desertificazione del centro storico con i pochi strumenti che il governo mette a disposizione e lo stiamo facendo interloquendo con la Regione Campania e con tutti gli enti sovracomunali che possono portare risorse ed idee ai nostri tavoli dove si mettono al centro le istanze che provengono direttamente dai commercianti locali.

Per la prima volta, qui a Giugliano, sia è creato un distretto riconosciuto dalla Regione Campania con la presenza di tutte le maggiori associazioni di categoria, imprenditori ed esperti di marketing, un’iniziativa mai intrapresa prima. Tra le prime iniziative, per esempio, siamo riusciti a rimborsare alcuni commercianti colpiti dalle perdite durante il Covid, e a sostenerli in alcuni eventi organizzati lo scorso anno, per provare a portare nuova linfa al commercio cittadino.

Pensiamo sia giunto il momento di smettere di dipingere il commercio cittadino in modo così negativo. Ogni parola di critica ingiustificata non fa altro che ferire chi, ogni giorno, si alza per lavorare, con resilienza, volontà e speranza, senza alcuna intenzione di voler essere visto come una vittima.

L’immagine del commercio che ne deriva danneggia anche chi si impegna per il nostro territorio.

È necessario cambiare il tono della narrazione e di valorizzare ogni sforzo, da quello più piccolo a quello più grande, di chi lavora con passione e determinazione per il futuro della nostra città. Perché è chiaro ed evidente che “come” si raccontano le cose diventa elemento incidente nella visione dall’esterno e nella percezione emotiva.

Infatti, proprio dal confronto con i commercianti ci siamo accorti che certe parole hanno aperto ferite senza offrire né ristoro né soluzioni.

Siamo certi, invece, che una collaborazione con i media locali possa contribuire a costruire un’immagine più attrattiva della nostra città, per il bene di tutti i cittadini.

Distretto del commercio

Sigle che firmano il comunicato: Confcommercio, AICAST, Cdo Campania, A.L.C.A, Distretto turistico flegreo, Comitato dei commercianti centro storico.

Ass.re al Commercio Rosa Verde

COMUNICATO STAMPA