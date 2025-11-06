Logoteleclubitalia

Città Metropolitana, quasi 8 milioni di euro per pista ciclabile da Mugnano a Licola

La Città Metropolitana di Napoli ha dato il via alla progettazione del nuovo percorso ciclabile P5, un’infrastruttura da 7,8 milioni di euro che collegherà Mugnano di Napoli, Calvizzano, Villaricca, Qualiano, Varcaturo e Licola, passando tra via Ripuaria e via Madonna del Pantano. La delibera di indirizzo approvata ieri segna un passo decisivo verso la creazione di una rete ciclabile intercomunale nell’area nord-ovest dell’area metropolitana.

Il tracciato sarà dotato di piste ciclabili dedicate, segnaletica, aree di sosta e punti di ricarica per e-bike, con l’obiettivo di ridurre traffico e inquinamento, migliorando sicurezza e accessibilità. Il consigliere metropolitano Luciano Borrelli, delegato alla Mobilità, parla di “un progetto strategico per la qualità della vita e l’ambiente”, che punta a fare del P5 un modello di mobilità urbana sostenibile.

“Il progetto P5, – spiega Luciano Borrelli – con un investimento significativo di oltre 7,8 milioni di euro, non solo permetterà di ridurre il traffico veicolare, ma contribuirà anche alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria. Questo percorso ciclabile sarà un punto di riferimento per tutti coloro che scelgono la bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano, e un modello di sviluppo urbano più sostenibile per l’intera area metropolitana”.

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia di mobilità integrata e green, insieme a interventi su trasporti pubblici e sistemi di bike-sharing. Il P5 promette di diventare un simbolo della trasformazione ecologica della Città Metropolitana di Napoli, favorendo spostamenti più rapidi, sicuri e a impatto zero.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto