Vince 50 mila euro al “Gratta e Vinci” ma gli rubano il biglietto: nei guai 3 persone

Vince 50mila euro al “Gratta e vinci” ma gli rubano il biglietto. È accaduto a un 73enne, vedovo, residente a Villammare, in provincia di Salerno, ma originario di Caselle in Pittari.

L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che sono risusciti a risalire agli autori del furto. Si tratta di due giovani di 22 anni, che adesso dovranno rispondere di furto aggravato e in concorso. Denunciato per ricettazione anche un imprenditore di Montesano sulla Marcellana che aveva avuto l’incarico di riscuotere il biglietto.

Il furto è avvenuto l’11 dicembre scorso, due giorni dopo la vincita. L’anziano è solo in casa, a Villammare, a due passi dalla spiaggia. I due giovani bussano alla sua porta e lui li fa entrare. Li conosce già, sono del suo paese di origine. Uno di loro distrae l’anziano, l’altro porta via il tagliando fortunato. Poi con una scusa, salutano il 73enne e si allontanano in fretta dall’abitazione, con il biglietto tra le mani.

Soltanto il giorno dopo il malcapitato si accorge del furto, quindi si presenta alla caserma dei carabinieri di Sanza e sporge denuncia. Le indagini partono immediatamente. Gli uomini dell’Arma segnalano l’accaduto all’agenzia dei Monopoli che blocca subito il ticket in questione. Nel frattempo si scopre che il tagliando è stato verificato in una ricevitoria di Padula, perciò i militari si recano nell’attività commerciale e, grazie alle testimonianze raccolte, scoprono che il biglietto fortunato è finito nelle mani di un imprenditore originario di Montesano sulla Marcellana.

I Carabinieri individuano l’abitazione dell’uomo, lo interrogano e scoprono che il furto era stato organizzato da due ragazzi che, tra l’altro, al momento dell’acquisto del biglietto vincente erano entrambi presenti.

La coppia di 22enni viene subito intercettata dai militari dell’Arma e denunciata per furto aggravato e in concorso. Nei guai anche l’imprenditore che dovrà rispondere di ricettazione. Ora non resta che il giocatore fortunato incassi la somma vinta.