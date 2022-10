Una nuova truffa sta girando nelle ultime ore, in particolar sul social di Whatsapp. “Ciao mamma ho perso il telefono… questo è il mio nuovo numero”. Con messaggi come questo sconosciuti si fingono parenti con il “trucchetto” del nuovo numero e chiedono di anticipare soldi per alcuni pagamenti urgenti, con la promessa di restituire i soldi al più presto. Sono già decine le segnalazioni di molti utenti che hanno ricevuto questo tipo di messaggio. Fortunatamente in molti non ci sono cascati ed hanno informato le forze dell’ordine.

Whatsapp, i messaggi truffa

Un altro messaggio che potrebbe giungere sul vostro cellulare è: “Ciao, ti ho inviato un codice per sbaglio. Potresti rimandarmelo?”. Questo è in realtà un tentativo di phishing per sottrarre i vostri dati identificativi, in quanto il codice inviato permette agli hacker di impadronirsi del vostro account Whatsapp.

Inoltre, questo codice permette loro l’accesso alla vostra rubrica, innestando una sorta di catena di Sant’Antonio, con lo stesso messaggio truffa ai danni di molti.