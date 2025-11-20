Chiusura di campagna per Fico a Napoli. Schlein: “Priorità comuni: sanità, scuola e lavoro”

Si sta tenendo questa sera a Napoli, al Teatro Mediterraneo, la chiusura della campagna elettorale di Roberto Fico, candidato alla guida della Regione Campania. A sostenerlo, sul palco, i principali leader dei partiti della coalizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Maria Elena Boschi, Riccardo Magi, il presidente uscente Vincenzo De Luca e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Shlein: “Programma condiviso e costruito insieme”

Nel suo intervento, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha rivendicato il lavoro svolto in questi dieci anni di governo regionale, sottolineando come la Campania abbia ottenuto risultati significativi “nonostante il governo nazionale abbia tenuto a freno gli investimenti FSC per mere questioni politiche”. Schlein ha ringraziato De Luca e le forze della coalizione per il sostegno alla candidatura di Fico e per “un programma condiviso e costruito insieme”.

La leader dem ha poi ribadito le tre priorità che uniscono la coalizione. Prima fra tutte, la difesa della sanità pubblica: “Dobbiamo proteggerla dai tagli e dalla privatizzazione che sta portando avanti la destra”. Segue la tutela della scuola pubblica, considerata un presidio fondamentale di uguaglianza e diritti. Terza direttrice programmatica, il lavoro, che deve essere “dignitoso, non sfruttato e non precario”.

Schlein ha infine richiamato il tema dell’emigrazione giovanile, definendolo una vera emergenza sociale: “Dobbiamo sancire il diritto a restare dei giovani campani. La destra non vede l’emigrazione dei nostri ragazzi, ma è un grido che non possiamo ignorare”.

Fico: “Tema fondamentale è la sanità pubblica”

A parlare poi sul palco il candidato, Roberto Fico, che ha evidenziato le proprietà del programma: “Tema fondante è la sanità pubblica, su cui dobbiamo investire. Attenzione alla medicina del territorio. E poi continuare gli investimenti che già si stanno facendo. Prometto infine che non ci sarà un luogo in cui non parlerò di alcune questioni: rafforzamento dei servizi delle asl per famiglie che hanno problemi di disabilità, autismo”.

La serata ha rappresentato l’ultimo appuntamento pubblico prima del voto, con una platea gremita e un clima di forte mobilitazione attorno alla candidatura di Roberto Fico e alla proposta politica della coalizione progressista.