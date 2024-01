Palazzo Fondi così come lo hanno conosciuto i napoletani nell’ultimo periodo sta per chiudere i battenti. Dopo un periodo di cinque anni in cui lo storico palazzo di via Medina è stato interessato da un progetto di rigenerazione urbana, la concessione temporanea è giunta al termine, e l’edificio cambierà destinazione.

Lavori di ristrutturazione a Palazzo Fondi: chiuso anche il Barrio Botanico

Palazzo Fondi diventerà ora la sede dell’Agcom, l’Agenzia per le Comunicazioni, spostando il suo focus da un centro culturale a un ruolo più istituzionale. La transizione segna la fine di un periodo di intensa attività che ha visto Palazzo Fondi diventare una delle location più apprezzate d’Italia, premiata per la sua contribuzione al panorama culturale della città. A causa dei lavori di ristrutturazione, ha chiuso anche uno dei bar più amati e frequentati dai giovani: il Barrio Botanico Municipio (resta regolarmente aperta la sede al Vomero).

Nonostante la chiusura di Palazzo Fondi, la vivacità culturale e artistica non si interromperà. Le oltre 30 attività che hanno animato l’edificio troveranno una nuova casa nell’ex ospedale militare situato nei Quartieri Spagnoli (dove, per tutta l’estate, c’è stato il Pessoa Park).

Solo con il tempo si capirà se questa transizione possa rappresentare una nuova fase nella vita di queste iniziative e se, o come, cambierà la scena culturale della città.