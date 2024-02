Anche Chiara Ferragni rompe il suo silenzio. “La mia priorità è proteggere la mia famiglia e i miei figli”, dichiara l’influencer parlando del rapporto con Fedez, in un’intervista esclusiva al Corriere della Sera.

Chiara Ferragni: “Sono stata zitta troppo tempo”

Nella lunga intervista con il quotidiano milanese, Ferragni affronta brevemente la questione familiare: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato”, dice, aggiungendo che “comunque, è mio marito”. “Secondo me – prosegue – in certe situazioni di caos esterno, le altre cose è meglio tenerle dentro la coppia”.

Il pandoro-gate

Tra i temi toccati, anche quello dell’affaire Pandoro, vicenda che sembra aver contribuito alla presunta crisi tra la coppia. Ferragni parla anche del suo video di scuse, ammettendo che “forse avrei dovuto pensarci di più”.

Poi aggiunge: “Sono stata completamente sorpresa. Inoltre, ho appreso la notizia dalle agenzie di stampa, proprio come tutti gli italiani. Era venerdì, ho passato anche sabato e domenica chiusa in casa, con addosso la stessa tuta, a leggere i tweet su di me e dire: cosa cavolo sta succedendo?”

“Quando ti trovi nel mezzo di una tempesta mediatica, è facile sentirsi presa di mira da tutti – spiega l’imprenditrice digitale -, ma uscendo di casa, ho realizzato che non era così. Da quando ho ripreso a frequentare luoghi pubblici, non ho mai incontrato nessuno che mi abbia accusata di essere una criminale, solo persone che mi hanno mostrato solidarietà, dicendomi che questa situazione è ingiusta e che uscirò da essa a testa alta”.

“Ho lavorato su me stessa”

Alla domanda se in questi mesi ha pensato che tutto il suo successo potesse finire per sempre, Chiara replica: “Non è il primo momento in cui ho questa paura: la paura è costante. In questo lavoro temi di non piacere più. Per questo ho lavorato su me stessa. So che non posso piacere a tutti, ma a quelli che mi seguono piaccio perché sono me stessa, perché cerco di ispirare verso cose positive. Questo è il mio modo di comunicare e io senza comunicare non riuscirei a vivere: mi piacciono anche le critiche, se costruttive. Ho cambiato tanto di me, ascoltandole”.

“Non sono perfetta”

Per esempio, “negli anni, mi sono sforzata di manifestare di più le fragilità. Però, a volte, fatico a farlo nel momento in cui le sto vivendo, se no, mi sentirei troppo attaccabile e mi mostrerei troppo debole. Le persone, da fuori, vedono una vita perfetta. Io stessa all’inizio guardavo le top model e dicevo: “wow, che vita, chissà come stanno bene con se stesse”. Poi, quando succede a te, capisci che stiamo tutti anche male. Io sono grata della mia vita, ma non sono perfetta e non voglio più apparire tale“.