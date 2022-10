Partita di calcetto che finisce nel sangue. E’ questo quanto accaduto nella notte tra il 3 e il 4 ottobre nei campi di San Rocco di Chiaiano. Protagonisti dei giovani di Giugliano e il figlio e nipote della ras Maria Licciardi di Secondigliano.

Una partita che non sarebbe andata come Gennaro Musella, 19enne nipote di Lady camorra, immaginava e così avrebbe deciso di accoltellare gli avversari.

Accoltellato sui campi di calcio a Chiaiano

Tre feriti di cui uno grave ricoverato al Cardarelli, un fermato e un 19enne irreperibile, padre e figlio, rispettivamente figlio e nipote della ras Mara Licciardi di Secondigliano. Il 19enne si è poi costituito due giorni dopo e si tratta appunto di Gennaro Musella, che sarebbe accusato di tentato omicidio.

Il ragazzo, dopo due giorni di irreperibilità, si è presentato alla polizia accompagnato dal suo avvocato. Il giovane, con la complicità del padre Giuseppe, in stato di fermo da due giorni, accoltellò tre fratelli di Giugliano. Il più grave è un 24enne che ha riportato profonde ferite all’addome. Mentre i suoi fratelli, intervenuti in sua difesa, avevano riportato ferite più lievi.

La rissa si scatenò a fine gara: prima qualche insulto poi improvvisamente Musella, che aveva chiesto di uscire dal campo, si sarebbe avvicinato al borsone e avrebbe tirato fuori un coltello. E qui che entra in gioco Giuseppe Musella, padre del giovane, che prima dagli spalti incita il figlio poi sarebbe entrato in campo per tenere fermo il 24enne in modo che il figlio potesse accoltellarlo senza difficoltà.