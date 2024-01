Assalto armato al portavalori questa mattina sul corso di Chiaiano. Quattro malviventi incappucciati hanno svaligiato un furgone blindato che trasportava le pensioni destinate all’ufficio postale.

Chiaiano, assalto armato al portavalori: rubati i soldi delle pensioni

Come anticipa Napoli Today, i rapinatori si sono appostati in attesa dell’arrivo del furgone in una traversa, lungo il corso principale di Chiaiano. Poi sono entrati in azione: tre sono scesi dal veicolo e hanno assaltato il blindato giunto nei pressi dell’ufficio postale.

Il conducente del portavalori è stato immobilizzato e derubato della sua pistola d’ordinanza. Successivamente i tre hanno svaligiato il mezzo raccogliendo i contanti destinati al pagamento delle pensioni e sono scappati via a bordo dell’auto guidata dal complice. Sul posto sono intervenuti i poliziotti di Chiaiano. Avviate subito le indagini per identificare il commando. Da quantificare il bottino.