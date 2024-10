Chiaiano, anche una sparatoria tra giovani: 20enne raggiunto da colpo di pistola alla testa

Ancora sangue sulle strade napoletane. Dopo l’omicidio del 15enne Emanuele Tufano, un’altra sparatoria vede coinvolti alcuni giovanissimi. Questa volta a Chiaiano, dove un ragazzo di soli 20 anni, Simone Giacinto Pietrocini, è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. È vivo per miracolo.

Chiaiano, colpo di pistola alla testa: 20enne salvo per miracolo

Dopo il ferimento, Pietrocini è stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale CTO e dimesso con una prognosi di 10 giorni. Le indagini sul caso sono adesso condotte dai poliziotti del commissariato Arenella, intervenuti intorno alle due di domenica notte al pronto soccorso. Secondo quanto raccontato dalla vittima, era in compagnia di tre amici, in auto, quando la comitiva sarebbe stata affiancata da due uomini in sella a una scooter che hanno esploso un colpo di pistola.

Il 20enne non ha saputo fornire indicazioni circa il movente. Tocca alla Polizia verificare l’attendibilità della sua versione e acquisire elementi di prova utili alla ricostruzione dell’accaduto. Pietrocini purtroppo è già noto alle forze dell’ordine ed in passato è risultato indagato per rapina, estorsione, sequestro di persona e resistenza a pubblico ufficiale. Un curriculum che ha spinto gli investigatori a considerare anche la pista di un regolamento di conti tra ambienti criminali nell’area Nord.