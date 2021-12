Paolo Calissano è stato un attore e conduttore televisivo italiano. L’artista è morto oggi, 31 dicembre, nella sua abitazione di Roma. Aveva 54 anni.

Figlio di Vittorio (1935-2005), titolare della Pattono srl ed ex ufficiale dell’aeronautica militare, e di Mercedes Galeotti de’ Teasti dei conti di Mantova.

Negli anni ottanta compare in una popolare pubblicità televisiva. Nel 1990 studia economia e recitazione presso la School of Arts dell’Università di Boston. Dopo alcune esperienze d’attore di fotoromanzi debutta nel cinema e in televisione. L’esperienza professionale cinematografica è molto ricca. In televisione lavora per diversi programmi, quali: Giochi senza frontiere (1993-1994) per la TSI e Divieto d’entrata su Rete 4, insieme a Natalia Estrada. Nel 1995-1996 è su Italia 1 al fianco di Samantha de Grenet, con il programma di video amatoriali 8 mm. È noto per aver recitato nelle due stagioni della serie televisiva La dottoressa Giò, nella miniserie televisiva Per amore, nella soap opera Vivere, e nelle due stagioni della serie tv Vento di ponente.

Nel 2000 è stato protagonista del videoclip Mi amor di Ivana Spagna. Rimasto coinvolto in un caso di droga, il 20 dicembre 2007 ritorna a recitare, debuttando al Teatro Brancaccio di Roma con il musical A un passo dal sogno, scritto da Maurizio Costanzo ed Enrico Vaime e ispirato dal romanzo di Chicco Sfondrini e Luca Zanforlin, ma la sua partecipazione viene interrotta improvvisamente nel febbraio del 2008 per un malessere. Nel 2014 ritorna in televisione dopo quattro anni in occasione di un’intervista di Barbara D’Urso durante il programma Pomeriggio Cinque.

Causa morte

L’ipotesi è che l’attore sia deceduto a causa di un’overdose da farmaci. Calissano soffriva di depressione, sul suo comodino e sparse in varie altre parti della casa c’erano infatti diverse confezioni di medicinali e psicofarmici. Non è chiaro al momento però se si sia trattato di una morte involontaria oppure di un suicidio.

Fidanzata

L’attore era impegnato da diverso tempo con Fabiana Palese. E’ stata lei stessa a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine, poiché non riusciva a mettersi in contatto con il compagno.

Isola dei Famosi

Nel 2004 ha partecipato al reality show L’isola dei famosi, ma ha abbandonato volontariamente il programma prima del tempo a causa di un infortunio al ginocchio.

Questioni giudiziarie

Il 25 settembre 2005, Ana Lucia Bandeira Bezerra, una donna brasiliana, muore per un’overdose di cocaina nell’appartamento di Calissano a Genova.

L’attore viene arrestato dalla polizia con l’accusa di averle ceduto la droga; in un armadio della casa vengono inoltre trovati e sequestrati 30 grammi di cocaina e in seguito a ciò, viene disposta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti.

Calissano viene condannato a quattro anni di reclusione per aver causato la morte della donna brasiliana, beneficiando però del provvedimento di indulto dal 26 gennaio 2006.

Calissano chiede e ottiene di scontare la pena presso la Comunità per tossicodipendenti “Fermata d’Autobus” di Trofarello (TO). Patteggia una pena di quattro anni che finisce di scontare in seguito all’indulto nel gennaio 2007.

Il 13 febbraio 2008 è di nuovo al centro dell’attenzione pubblica in seguito a un incidente automobilistico. Viene ricoverato nella divisione psichiatrica dell’ospedale San Martino di Genova con sintomi quali sudorazione fredda e dolore al petto. I primi accertamenti tossicologici evidenziano ancora tracce di cocaina nel suo organismo. Dai test clinici svolti nei giorni successivi emerge che Calissano era giunto in ospedale in stato di alterazione psicofisica per uso di allucinogeni ed era in possesso di una modica quantità di cocaina.