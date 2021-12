Sergio Muniz è un attore e cantante originario di Bilbao, noto per aver preso parte alla seconda edizione del reality show “L’isola dei Famosi”, riuscendo ad arrivare in finale e venendo proclamato vincitore. Negli anni, è diventato attore ed ha partecipato anche ad altri programmi televisivi come “Tale e Quale Show”.

Scopriamo i dettagli, la vita privata, la carriera e cosa fa oggi.

Sergio Muniz: età, moglie, dove vive, figlia

Sergio Muniz ha 46 anni, è nato il 24 Settembre 1975, sotto il segno della Bilancia, a Bilbao. E’ alto 188 cm e pesa 78 kg.

L’attore è molto riservato sulla sua vita privata: nel 2009, ha sposato la bellissima modella Beatrice Bernardin. Nel 2017, la coppia divorzia: Sergio continua comunque a mantenere i rapporti con Giorgia, la figlia di Beatrice avuta da una precedente relazione.

Oggi Sergio ha ritrovato la felicità: è fidanzato con Morena, un’insegnante di yoga con la quale sta da alcuni anni. Per questa nuova storia d’amore, il 44enne ha lasciato Milano e si è trasferito in un piccolo paesino vicino al mare. Più precisamente in una frazione di Bonassola, un paesino di cinquanta abitanti vicino alle Cinque Terre. Sergio non ha mai amato la vita mondana ed è convinto che in un posto piccolo la qualità della vita sia nettamente migliore. La coppia vive in un grande villa in compagnia di alcuni animali: galline, tre gatti e da poco un cane di nome Arcibaldo.

Sergio Muniz: carriera, Isola dei Famosi

Dopo aver iniziato la sua carriera da modello in Italia, Sergio Muniz debutta nel mondo dello spettacolo. Partecipa così alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, riuscendo a vincere la finale con una percentuale del 75%.

Successivamente, comincia la sua esperienza come attore: prende parte, infatti, a diverse fiction come “La Signora delle camelie”, “Caterina e le sue figlie 2” e “Squadra Antimafia Palermo oggi 3”. Lavora anche nei teatri: per due stagioni lo troviamo nel cast del musical “Mamma mia!” con Luca Ward e Paolo Conticini. Avendo riportato un grande successo di pubblico, attualmente, il cast è di nuovo sulla scena dei maggiori teatri italiani.

E’ stato anche uno dei concorrenti di “Tale e Quale Show”, programma condotto da Carlo Conti.

Sergio Muniz: malattia

Sergio Muniz ha raccontato di essere finito al pronto soccorso a causa di un’esofagite da reflusso gastroesofageo. “Nel mio esofago c’era materia acida risalita dallo stomaco, che ne irritava e ledeva la mucosa. Mi hanno subito praticato due flebo di farmaci miorilassanti e antiacidi. E mi hanno rimandato a casa prescrivendomi un mese di quegli stessi medicinali, da prendere per bocca” ha dichiarato.

Sergio Muniz: Instagram

L’attore è molto attivo anche sui social: il suo profilo Instagram conta circa 22mila followers. Sergio ama pubblicare scatti di vario genere, specialmente quelli inerenti alla sua vita professionale.