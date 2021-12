Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva. Ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario e come giornalista a “Il Mattino”.

Da alcuni anni ha una relazione, dichiarata pubblicamente, con Marco Tardelli. Ha 52 anni ed è nata a Napoli. Scopriamo i dettagli della sua vita privata e professionale.

Myrta Merlino: età, altezza, marito, figli

Myrta Merlino è una nota giornalista e conduttrice televisiva. Ha 52 anni ed è nata a Napoli il 3 maggio 1969, sotto il segno del Toro. E’ alta 180 cm.

Attualmente è legata sentimentalmente a Marco Tardelli, noto ex calciatore, di 15 anni più grande. La relazione tra i due è iniziata nel 2017 e prosegue a gonfie vele. Lei stessa lo ha definito il suo principe azzurro.

“Ho scoperto con lui un amore generoso e altruista. Il mio lavoro è una gioia per lui. Forse, se ci fossimo conosciuti 20 anni prima non sarebbe stato lo stesso. Siamo a un punto della vita in cui tutti e due abbiamo capito delle cose e le stiamo mettendo in pratica” ha dichiarato la giornalista.

Myrta Merlino ha tre figli: Caterina, avuta dalla relazione con Domenico Arcuri, e i gemelli Pietro e Giulio, nati da una precedente relazione.

Myrta Merlino: carriera, stipendio, malata

Myrta Merlino è una giornalista e conduttrice televisiva. Ha lavorato per il Consiglio dei Ministri della Comunità Economica Europea in ambito finanziario e come giornalista a “Il Mattino”. Dopo l’esperienza della carta stampata, ha iniziato a lavorare in diversi programmi televisivi, come “Mixer,” “Italia Maastricht”, “La storia siamo noi”, “Mister Euro” e “Casa Rai Uno”, occupandosi sempre di materie economiche.

Nel 2009 è passata dalla Rai a La7, prima con “Effetto Domino” poi con “L’aria che tira” che conduce attualmente, riscuotendo un grande successo di pubblico.

Per un periodo si è assentata dalla conduzione del programma a causa dell’ernia cervicale, che l’ha costretta a casa per diverse settimane, e un infortunio al piede. Successivamente, ha avuto problemi con la voce, riscontrando un brusco calo che l’ha tenuta fuori gioco.

Myrta Merlino: Instagram

Su Instagram, la giornalista ha circa 55mila followers: ama condividere scatti inerenti alla sua vita professionale e privata.