Margot Robbie è un’attrice e produttrice cinematografica australiana di grande successo. Nota per il ruolo nel film “The Wolf of Wall Street”, è una delle donne in maggiore ascesa nel jet set internazionale.

Margot Robbie ha 31 anni ed è sposata con Tom Ackerley, un aiuto regista. I due si sono conosciuti sul set di “Suite francese” nel 2014 e si sono poi sposati due anni dopo. Al momento non hanno figli.

Margot Robbie: età, altezza, fisico

Margot Robbie ha 31 anni, è nata il 2 luglio 1990, sotto il segno del Cancro, a Dalby, in Australia. Bionda con gli occhi azzurri, è alta 168 cm e ha un fisico statuario. Oggi è considerata una delle donne di maggiore fascino e carisma.

Margot Robbie: marito, figli

L’attrice è sposata con Tom Ackerley, un aiuto regista. I due si sono conosciuti sul set di “Suite francese” nel 2014: si sono poi sposati due anni dopo. Al momento, non hanno figli e l’attrice australiana ha dichiarato più volte di non sopportare più la domanda su di una ipotetica futura gravidanza e sulla possibilità di diventare madre.

Margot Robbie: film

Arrivata al grande pubblico grazie alle parti in “The Wolf of Wall Street” e “Suite francese”, Margot Robbie si è andata pian piano imponendo come una delle attrici di maggior fascino e carisma sul grande schermo. Poco dopo, recita in “Focus – Niente è come sembra”, per il quale approfitta del rifiuto di diverse attrici contattate prima di lei. Il grande plauso della critica arriva invece nel 2017 per l’interpretazione di “Tonya”, film biografico sulla vita della pattinatrice sul ghiaccio statunitense Tonya Harding. Altro ruolo di grande rilievo è quello di Sharon Tate nel film di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood”. Viene consacrata con altri tre film di successo: Bombhsell, Birds of Prey e The Suicide Squad – Missione suicida, in cui interpreta Harley Quinn.

Margot Robbie: Instagram

L’attrice 31enne sembra aver abbandonato Instagram. Quando digiti il ​​suo nome utente, viene individuata una pagina vuota. Ci sono due possibilità: potrebbe aver disattivato temporaneamente il suo account Instagram o potrebbe essersi presa una pausa dai social media. I fan sperano che torni e che stia intraprendendo una sorta di disintossicazione.