Gabriele Cirilli è un noto comico e cabarettista italiano, molto apprezzato e stimanto dal pubblico. Ha 54 anni, è nato a Sulmona il 12 giugno 1967, sotto il segno dei Gemelli. E’ sposato con Maria De Luca, con cui si è fidanzato a soli 18 anni. Un amore autentico e duraturo che li ha condotti fino all’altare. La coppia ha un figlio, Mattia, nato nel 2001. In passato, ha sofferto di una grave malattia: ha avuto una forte depressione a causa di problemi economici, in seguito al fallimento della ditta di marmi di suo padre.

Nella primavera del 2012, Cirilli partecipa alla prima edizione talent di Rai 1 “Tale e quale show”, classificandosi al terzo posto. È l’unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma, dal settembre successivo. Successivamente, prende parte al torneo dei campioni. Una delle sue performance più riuscite è quella in cui interpreta il rapper coreano Psy: un’esibizione che gli consente di vincere la puntata.

Ha ricoperto anche il ruolo di attore, interpretando diversi personaggi in film di successo.

Gabriele Cirilli: età, moglie, figli

Gabriele Cirilli ha 54 anni, è nato a Sulmona, in provincia di L’Aquila, il 12 giugno 1967, sotto il segno dei Gemelli. Attore, comico e cabarettista amato dal pubblico italiano, è sposato con Maria De Luca. Una storia durata una vita intera: i due, infatti, si conoscono sin dal periodo dell’adolescenza e hanno deciso di fidanzarsi a 18 anni. Al momento, hanno un figlio, Mattia, nato nel 2001. Insieme, abitano in Brianza, nella cittadina di Vedano al Lambro, a due passi dal Parco di Monza.

Gabriele Cirilli: malattia

Cirilli ha avuto una grave malattia: in passato, ha sofferto di depressione a causa di problemi economici dovuti al fallimento della ditta di marmi di suo padre. In quel periodo Gabriele era ancora un ragazzo e ha iniziato a lavorare per aiutare la famiglia, svolgendo il ruolo di scaricatore di casse al mercato o cameriere. I sacrifici non bastarono per migliorare la situazione: la casa in cui viveva fu messa all’asta.

Fortunatamente, Cirilli è riuscito a superare questo brutto periodo, grazie all’amore della famiglia, della fidanzata ed il supporto degli amici.

Gabriele Cirilli: film

Gabriele Cirilli ha preso parte a diverse produzioni cinematografiche. Tra i vari film in cui ha recitato, è stato nel cast di “Buona giornata” del 2012, con la regia di Carlo Vanzina; “Matrimonio al Sud” del 2015, di Paolo Costella; “Nati 2 volte” del 2019, di Pierluigi Di Lallo.

Gabriele Cirilli: personaggi, Tale e Quale Show

Nella primavera del 2012, Cirilli partecipa come concorrente alla prima edizione talent di Rai 1 “Tale e quale show”, arrivando 3º dietro a Serena Autieri e Enzo Decaro. È l’unico concorrente a essere confermato in gara per la seconda edizione del programma. In seguito, partecipa al torneo dei campioni del programma interpretando il rapper coreano Psy che ottiene un grande successo al punto di guadagnarsi la vittoria della puntata. Diventa poi una presenza fissa del programma condotto da Carlo Conti durante le edizioni successive.