Aka 7even è uno dei cantanti che ha partecipato all’edizione di Amici 20. Ha 21 anni ed è nato a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ha raggiunto un grande successo di pubblico, tanto da accedere alla fase finale del programma. E’ Autore di singoli di grande successo, come “Mi Manchi” e “Loca”.

Aka 7even: vero nome, età, altezza

Aka 7even, all’anagrafe Luca Marzano, è stato un cantante finalista dell’edizione Amici 20. E’ nato a Vico Equense, in provincia di Napoli, il 23 ottobre 2000, sotto il segno dello Scorpione. Ha quattro fratelli maggiori e la passione per la musica gli è stata trasmessa dal padre, che ha svolto la professione di deejay. Ha 21 anni; non è nota la sua altezza.

Aka 7even: fidanzata, Amici, Martina

Nel 2008, Luca ha avuto un incidente, per cui è rimasto in coma alcuni giorni. Dopo essersi svegliato ha capito che la sua passione era la musica e da lì la sua vita è cambiata.

L’esperienza che gli ha concesso di essere conosciuto dal pubblico e diventare uno dei cantautori più apprezzati è stata Amici 20: Aka 7even viene ammesso nella scuola e successivamente accede al serale grazie ad Anna Pettinelli, che lo definisce straordinario nella sua performance della canzone “Mi manchi”.

Aka 7even dopo poche settimane dall’ingresso nella scuola si è innamorato di Martina Miliddi, anche lei concorrente del talent show in qualità di ballerina. Dopo pochi mesi i due si allontanano per volere della ragazza. La relazione riprende tra alti e bassi fino alla quarta puntata del serale, momento in cui i due si sono definitivamente lasciati. I due attualmente sono in buoni rapporti: la stessa Martina, durante un’intervista, ha ammesso di volergli molto bene ma che la storia d’amore è ormai un capitolo chiuso.

Non è noto se al momento il cantante sia fidanzato.

Aka 7even: Instagram

Aka 7even è un cantautore molto apprezzato e seguito anche sui social: il suo profilo Instagram, infatti, conta oltre 900mila followers. Il giovane è solito pubblicare foto della propria vita professionale, condividendo anche i momenti di gioia legati al successo dei suoi lavori.