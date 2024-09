Giugliano. A breve partirà alla volta degli Stati Uniti, avrà sul petto il tricolore e ai fornelli rappresenterà l’Italia ai mondiali di Cucina. Doveroso era un passaggio col primo cittadino Nicola Pirozzi, per raccogliere l’incoraggiamento del sindaco. Nel corso dell’incontro avvenuto al comune il sindaco ha dichiarato:“Oggi presso la casa comunale abbiamo ricevuto la visita del giovane giuglianese e talentuoso chef Domenico Errichiello. Un piacevole incontro che ci ha dato la possibilità di fargli un grande in bocca al lupo in vista dell’imminente partenza verso gli Stati Uniti, dove a Los Angeles, rappresenterà l’Italia e la nostra amata città ai Mondiali di Cucina. A Domenico il nostro incoraggiamento e l’affettuoso augurio dell’intera comunità giuglianese”.