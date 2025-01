ROMA, 28 gennaio 2025. Debutta su conCoralloTV – il circuito delle emittenti di area cattolica – il nuovo programma televisivo “Bontà – Storie di speranza e sapori da riscoprire”, un emozionante percorso attraverso le mense e le strutture di accoglienza delle Caritas diocesane e parrocchiali in tutta Italia.

Arriva in tv il programma “Bontà”: viaggio attraverso solidarietà, sapori e cucina. Farà tappa anche a Giugliano

Con 10 puntate da 25 minuti ciascuna, il programma andrà in onda a partire da febbraio 2025, raccontando storie di speranza, accoglienza e rinascita che ogni giorno prendono vita grazie alla straordinaria rete di volontari Caritas. “Bontà” non è solo un racconto di solidarietà, ma anche un curioso e affascinante “giro d’Italia” alla scoperta delle ricette regionali e delle tradizioni culinarie locali. Le telecamere seguono la preparazione dei piatti all’interno delle cucine delle mense, fianco a fianco con i cuochi e i volontari che trasformano le eccedenze alimentari in autentiche prelibatezze. Ogni puntata unisce dunque la narrazione delle storie di chi accoglie e di chi è accolto con l’arte gastronomica che valorizza ingredienti spesso semplici, ma ricchi di significato e tradizione.

Solidarietà, lotta agli sprechi e tradizione culinaria

Un aspetto centrale del programma è la sensibilizzazione sul tema degli sprechi alimentari, l’importanza del dono e del recupero delle eccedenze. Le mense Caritas dimostrano come sia possibile utilizzare il cibo donato o recuperato per offrire pasti non solo nutrienti, ma anche legati alla cultura e alle tradizioni regionali italiane. Questo approccio sottolinea il valore del cibo come risorsa preziosa e invita il pubblico a riflettere sull’importanza di ridurre gli sprechi nelle proprie case. Le tappe del viaggio e le emittenti locali Le puntate di “Bontà” condurranno gli spettatori – ogni settimana, a partire dal 3 febbraio prossimo – in un emozionante viaggio lungo tutta l’Italia. Si parte da Barletta, dove le telecamere entreranno nelle cucine raccontando la realtà locale in collaborazione con l’emittente Tele Dehon, per poi proseguire a Rimini con il supporto di Icaro Tv. Si farà tappa a Crema con Tele Nova, quindi a Vicenza grazie a Tele Belluno.

A marzo, il viaggio continuerà a Firenze con Firenze Tv, per poi spostarsi a Rapallo con Tele Radio Pace. La settima puntata ci porterà a Giugliano in Campania con la collaborazione di Tele Club Italia, seguita da Arezzo con Tele San Domenico. A fine marzo e inizio aprile, il programma raggiungerà Perugia, raccontata attraverso il lavoro di Umbria Tv, per concludersi infine a Palermo con il supporto di TeleMistretta. Un progetto condiviso per un messaggio universale “Bontà – Storie di speranza e sapori da riscoprire” è una produzione Tele Dehon per conCoralloTV, realizzata con la collaborazione delle emittenti locali e il contributo di un team coordinato da Daniele Morini. La trasmissione sarà in onda con diversi passaggi a disposizione delle emittenti locali del circuito per garantire un’ampia copertura e accessibilità.