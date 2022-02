Le mascherine obbligatorie all’aperto “non sono un grande sacrificio”, ma una prova di responsabilità. Ne è convinto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, intervenuto in diretta a “Che tempo che fa”, programma condotto da Fabio Fazio su Rai Tre.

Che tempo che fa, De Luca a Fazio: “Mascherine? Non è grande sacrificio”

De Luca si è soffermato anche su altri temi, come i fondi del Pnrr e l’elezione del presidente della Repubblica. “Noi abbiamo semplicemente dato un’interpretazione più restrittiva rispetto alle normative nazionali”, ha detto Vincenzo De Luca in merito alle mascherine, che in Campania sono rimaste obbligatorie fino al 28 febbraio.

“Sarebbe già rimasta obbligatoria nei luoghi chiusi, sui mezzi pubblici, nei teatri, cinema, stadi.. ma quando diciamo che all’aperto l’uso è facoltativo salvo in caso di assembramenti, come facciamo a “misurare” questi assembramenti? Diventa anche impossibile tenerla in tasca e poi tirarla fuori quando serve. Da qui la nostra decisione”, ha aggiunto De Luca, “mi sembra un normale gesto di responsabilità tenerla altre due settimane, attendiamo che il contagio raffreddi ulteriormente”.

Siparietto divertente tra il giornalista e il governatore campano, quando Fazio gli ha chiesto un parere sul Pnrr. “Fazio lei cerca la rissa e non va bene perché si avviato sul percorso di beatificazione“, ha detto il Presidente della Regione Campania. E il conduttore, imbarazzato, ha replicato: “Ha visto? Stia attento a prendermi in giro, la prossima volta vedrà”.