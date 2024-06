È la scuola Don Bosco di Cardito la vincitrice di questa edizione di “C’era una Volta”. I ragazzi si sono aggiudicati mille euro da spendere in libri e arricchire la biblioteca scolastica.

C’era una volta, vince la scuola Don Bosco di Cardito: premio da mille euro da spendere in libri

Una sfida avvincente che ha visto protagonisti, assieme alla Don Bosco, la scuola Giovan Battista Basile di Giugliano che si è classificata al secondo posto, vincendo un buono di 500 euro da spendere in libri offerto dalla Scugnizzeria. Il pomeriggio, però, è stato contraddistinto da diversi momenti in cui i ragazzi e il folto pubblico, accorso in Piazzetta Basile nel Parco Commerciale “Grande Sud” di Giugliano, hanno avuto la possibilità dii divertirsi e fare cultura.

Consegnato anche il premio messo in palio dal Lions Club Napoli Partenope – Palazzo Reale di 500 euro per il concorso “Una Fiaba per C’era una Volta” in cui a partecipare sono stati i singoli alunni delle scuole medie della Campania. In questo caso il premio è stato diviso tra due studentesse in ex aequo. Il premio “Valerio Piccolo” è andato alla squadra che si è contraddistinta per i valori di coesione e creatività. Il format dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile torna l’anno prossimo.