Premiata la scuola media Ada Negri vincitrice dell’ultima edizione di “C’era una Volta”, l’unico programma tv dedicato alle fiabe di Giovan Battista Basile in onda su Teleclubitalia dal 2021. Consegnati mille euro in libri che andranno ad arricchire la biblioteca scolastica.

La produzione di Teleclubitalia è a lavoro per la nuova edizione che partirà come sempre in primavera.