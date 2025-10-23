Logoteleclubitalia

“C’era una Volta”, premiata la scuola di Afragola che ha vinto l’ultima edizione

Consegnati mille euro in libri alla scuola “Rita Levi Montalcini” di Afragola, vincitrice dell’ultima edizione di “C’era una volta”. Il premio servirà ad arricchire la biblioteca scolastica dell’istituto.

Studenti e studentesse hanno accolto la redazione di Teleclubitalia con una danza ispirata a La Gatta Cenerentola, a testimonianza di come Giovan Battista Basile e le sue fiabe siano ormai parte integrante del percorso educativo della scuola. Il concorso “C’era una volta” si prepara a celebrare i suoi 25 anni: la redazione è già al lavoro per la nuova edizione.

Banner Union2 Sito

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto