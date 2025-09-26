Logoteleclubitalia

Centro Commerciale Campania: 5 giovani fermati con 1.000 euro di merce rubata

Momenti di tensione nel pomeriggio di ieri al Centro Commerciale Campania, dove cinque giovani, provenienti da Napoli e da San Nicola la Strada, hanno cercato di impossessarsi di quasi mille euro in capi di abbigliamento da due negozi della struttura.

Furto al Centro Commerciale Campania: rubano 1000 di capi di abbigliamento ma vengono bloccati: 5 giovani denunciati

 

L’azione, tuttavia, è stata intercettata tempestivamente dalle forze dell’ordine: i ragazzi sono stati individuati e bloccati prima che riuscissero ad allontanarsi, e la merce, per un totale di 950 euro, è stata recuperata e restituita ai titolari dei negozi.

L’intervento si inserisce nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio svolto dalle 17:00 di ieri, giovedì 25 settembre fino alle prime ore di oggi. In campo i carabinieri della Compagnia di Marcianise, coadiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno con il cane antidroga “Luna” e dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Caserta.

Complessivamente sono state impiegate 17 pattuglie e 34 militari, distribuiti tra le stazioni di Marcianise, Orta di Atella, Sant’Arpino, Gricignano di Aversa, San Cipriano d’Aversa, Teverola e Cancello ed Arnone, oltre al Nucleo Operativo e Radiomobile locale.

 

