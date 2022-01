C’è posta per te torna questa sera, sabato 15 gennaio 2022, con un nuovo appuntamento, dopo il grande successo di pubblico riscontrato la scorsa settimana. Scopriamo le anticipazioni, gli ospiti e le storie della seconda puntata del programma.

C’è posta per te: le anticipazioni

Dopo il boom di ascolti della prima puntata, saranno tante le storie che appassioneranno e intratterranno il pubblico del sabato sera. Tra gli ospiti, il primo sarà Can Yaman, attore turco molto amato in Italia, diventato un vero e proprio sex symbol, pronto a fare una bellissima sorpresa al destinatario della lettera.

Maria De Filippi ritroverà in studio quattro ‘amici’ speciali, che saranno protagonisti di un’emozionante storia: si tratta dei giudici di Tu si Que Vales, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi.

La storia di Giovanni e Alessia

Una delle storie che ha maggiormente colpito il pubblico la scorsa settimana è stata quella di Giovanni e Alessia, due giovani sposi della provincia di Napoli, in via di separazione per un tradimento da parte di lui.

Alessia ha infatti scoperto che Giovanni ha avuto una relazione extra coniugale con una cugina della quale non viene rivelata l’identità. Giovanni ha chiesto aiuto alla redazione di “C’è posta per Te” per chiedere scusa e tornare insieme a sua moglie: quest’ultima, tuttavia, ha deciso di non perdonarlo.

L’atteggiamento della ragazza ha fatto grande breccia nel pubblico di Canale 5: fiumi di complimenti per lei, infatti, sui social.