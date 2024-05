Ci sono due campani tra i nuovi venticinque Cavalieri del lavoro nominati oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Si tratta di Carmine Caputo, pilastro dell’azienda napoletana Mulito Caputo, nata nel 1924 a Capua, che da anni seleziona e produce farine di altissima qualità. Ad essere insignito del prestigioso titolo anche Aquilino Carlo Villano, fondatore della Omi, l’azienda irpina con oltre 40 anni di esperienza e leader nel comparto aerospaziale.

Dal Sud premiati 4 imprenditori, su 25 solo 5 sono donne

Dei venticinque imprenditori e imprenditrici che hanno ricevuto l’onorificenza, quattro fanno impresa nel Sud Italia, sette nel Centro e ben 12 nel Nord Italia. Le quote rosa sono a malapena 5, di cui tre provengono dalla Lombardia e le altre due dal Centro Italia: Lucia Aleotti (Toscana), Marina Berlusconi (Lombardia), Maria Chiara Boni (Lombardia), Caterina Caselli (Lombardia), Raffaella Leone (Lazio). Assenti le imprenditrici del Sud.

Tra i Cavalieri del Lavoro figura anche il nome di Marina Berlusconi, primogenita del fondatore di Forza Italia, scomparso il 12 giugno di un anno fa. Con “emozione” e “commozione” per il pensiero di ha raccolto l’eredità paterna: Silvio Berlusconi ricevette l’ordine al merito del lavoro nel 1977, dal quale si auto-sospese a seguito di una condanna penale nel 2014.

“Da oltre vent’anni ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere”, ha sottolineato Marina Berlusconi, nella nota di commento all’onorificenza ricevuta. “Voglio quindi condividere questo riconoscimento con ciascuna delle persone che lavorano in Mondadori, e, più in generale, con le persone di Mediaset e di

tutto il Gruppo Fininvest. La mia nomina di oggi è allo stesso tempo un premi al loro impegno, alla loro energia, alla loro passione”, ha concluso Marina Berlusconi.

