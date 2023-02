E’ stata aperta un’inchiesta per la morte di Fabrizio Gaudioso, 32enne di Cava de’ Tirrenni morto all’ospedale Santa Maria Icoronata dell’Olmo dove il giovane era ricoverato per una polmonite. Il decesso è avvenuto dopo 10 giorni di calvario.

Cava de’ Tirreni: Fabrizio muore a 32 anni dopo una polmonite

A riportare la notizia è il quotidiano “La Città”. In circostanze ancora da accertare, il 32enne era in ospedale per una polmonite. Dopo dieci giorni sembrava reagire bene alle cure e le sue condizioni sembravano volgere al meglio quando la situazione sarebbe precipita. Il cuore non ha smesso di battere ieri mattina, 3 febbraio.

I familiari non si capacitano di come sia potuto accadere e vogliono fare luce su quanto accaduto. Così sempre nella giornata di ieri il fratello ha deciso di sporgere denuncia presso i carabinieri.

La Procura di Nocera Inferiore ha immediatamente aperto un fascicolo di inchiesta e disposto il sequestro della salam per effettuare l’autopsia. Al vaglio degli investigatori la cartella clinica del 32enne.

Il lutto

Il “gigante buono”, così lo ricordano amici e conoscenti, era una ragazzo solare e socievole, viveva solo con la madre, dopo la morte del padre. Tutta la comunità di Cava de’ Tirreni è vicina al dolore della famiglia Gaudioso. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi anche sui social. “Fabrizio, resterai sempre nel mio cuore amico mio ma quando l’ho saputo non ci potevo credere. Stavi bene. Dicevi ‘tutto ok sto benissimo’, ma così mi si strazia il cuore averlo saputo stamattina”, il commento di Samy.