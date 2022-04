Catherine Spaak è stata un’attrice, cantante, conduttrice televisiva e ballerina belga naturalizzata italiana. E’ deceduta nella giornata del 17 aprile 2022 a 77 anni. Vediamo maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale e le cause della morte.

Catherine Spaak: chi era, età, biografia

Catherine Spaak è nata in Francia il 3 aprile 1945, sotto il segno dell’Ariete. Proveniva da una famiglia belga che annoverava fra i suoi membri anche artisti e uomini politici. Sua madre era un’attrice mentre suo padre uno sceneggiatore: Catherine recita il suo primo ruolo a soli 14 anni per poi debuttare nel 1960 in Italia con Dolci Inganni.

Catherine Spaak: malattia, causa morte

Catherine è morta nella giornata di Pasqua, il 17 aprile 2022, a Roma a 77 anni. La donna era stata colpita da un’emorragia cerebrale nel marzo 2020. Era da tempo malata e probabilmente le cause della morte sono da ricondurre a un aggravamento delle sue condizioni di salute.

Catherine Spaak: marito

In merito alla sua vita privata, Catherine è stata sposata negli anni Sessanta con l’attore Fabrizio Capucci, incontrato sul set del film La voglia matta e da cui ha avuto una figlia, Sabrina.

Successivamente, dal 1972 al 1979, è stata coniugata con Johnny Dorelli: dalla loro unione è nato il figlio Gabriele. Dal 1993 al 2010, è stata sposata con l’architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.

Catherine Spaak: figlia

Catherine ha raccontato di aver avuto difficoltà a ricostruire il rapporto con la figlia Sabrina. Quando è rimasta incinta di Capucci, aveva 17 anni ed è stata costretta a sposarsi, ma l’attrice non si è trovata bene in casa Capucci. «Presi la bambina e scappai. Loro non me la perdonarono e sporsero denuncia» ha raccontato. La Spaak venne arrestata a Bardonecchia e riportata a Roma insieme ai carabinieri.

«Non si poteva discutere, non era ammissibile. Finimmo tutti in tribunale». La bambina le fu tolta perché il tribunale la giudicò «di dubbia moralità essendo un’attrice. Quindi la bambina sarebbe rimasta con la nonna paterna».

Catherine Spaak: film

Catherine recita in molte pellicole nella prima metà degli anni ’60, in cui si incarna nel ruolo dell’adolescente spregiudicata, come Diciottenni al sole, Il sorpasso, La noia, La calda vita, La parmigiana, La bugiarda e La voglia matta, sul cui set conosce Fabrizio Capucci, che sposerà nel 1963 e dalla cui unione, di breve durata, nasce Sabrina, attrice di teatro.

Nel contempo, la Dischi Ricordi le offre un contratto e vengono pubblicati i suoi primi 45 giri, tra cui Mi fai paura. Alcuni singoli, come L’esercito del surf, diventano dei veri e propri tormentoni.

Nel 1964, le viene attribuita la Targa d’oro ai David di Donatello e continua a lavorare in Italia con i più celebri autori e registi, diventando una presenza ricorrente nella commedia all’italiana.

Nel 2007, partecipa come concorrente a Ballando con le stelle ma venne eliminata alla terza settimana. Nel 2015 è stata una dei concorrenti della decima edizione del reality show L’isola dei famosi, in onda su Canale 5.