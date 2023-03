Rimase ferita a colpi di pistola nel corso di una spedizione punitiva in piazza Giovanni XXIII a Castellammare di Stabia, nel cuore del centro storico. Oggi – come anticipa Il Mattino – poliziotti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di Mariano Chierchia, 22enne stabiese. Il giovane è accusato di detenzione e porto illegale di una pistola e lesioni aggravate.

Castellammare di Stabia, sparatoria per gelosia dell’ex: ferita una ragazza

La giovane, Clementina D.M., 23 anni, era stata ferita per caso, trovandosi sul luogo teatro dei fatti. La vicenda risale a maggio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, l’obiettivo del raid armato era il fidanzato dell’ex ragazza di Chierchia.

L’indagato non aveva accettato la fine della relazione e, mosso da propositi di vendetta, aveva deciso di colpire l’attuale partner della sua ex, un 22enne. Quest’ultimo però non era rintracciabile al momento del raid. Per questo Chierchia mise sotto torchio l’amico, un 19enne, che non voleva rivelare dove fosse il giovane obiettivo della spedizione punitiva.

Di fronte al diniego del ragazzo, il malvivente estrasse una pistola e sparò contro di lui diversi colpi d’arma da fuoco, di cui due andati a vuoto. Un proiettile vagante raggiunse la povera Clementina, vittima innocente di un raid a cui era del tutto estranea. La giovane riportò la frattura della tibia e fu sottoposta a cure mediche. Dopo mesi gli investigatori hanno chiuso il cerchio e hanno identificato il responsabile. Oggi l’arresto a opera della Polizia di Castellammare.