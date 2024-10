Ha provato a scappare dalla furia del branco, ma lo hanno preso e aggredito. È quanto accaduto domenica sera a Castellammare di Stabia. Il video ha fatto il giro del web. Il pestaggio è avvenuto nei pressi della cassa armonica della villa comunale cittadina.

Castellammare, pestato dal branco in villa comunale: tutti filmano ma nessuno interviene

Come ricostruito, uno straniero di origini bengalesi è stato dapprima accerchiato da una decina di ragazzi per poi essere colpito con pugni, schiaffi e calci sotto gli occhi di decine di persone. Un’aggressione violenta. La vittima ha provato a dimenarsi, solo contro il branco, nel tentativo di scappare. La vittima cade anche sulle transenne, ma nulla, il gruppo non molla e continua il pestaggio.

L’uomo è stato trasportato in ospedale, ma avrebbe poi deciso di non sporgere denuncia contro i suoi aggressori. Nessuno, nel corso del raid, è intervenuto, limitandosi a filmare. “Oramai le paranze delle baby gang – dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli che ha condiviso il filmato – sono un problema esteso e attualmente inarrestabile. Possono ammazzare anche per divertimento e nella gran parte dei casi la fanno franca. Non è una casualità è un sistema mentale legato all’ambiente sociale e familiare in cui si cresce in cui il rispetto per il prossimo e per la vita valgono meno di zero”.