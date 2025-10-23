Respinge tutte le accuse di collusione con la criminalità organizzata, Andrea Langella. Presidente e socio di minoranza al 48% della Juve Stabia – oggi finita in amministrazione giudiziaria su disposizione del Tribunale di Napoli – Langella chiarisce la sua posizione e assicura collaborazione alla magistratura. “L’azienda è sana”, specifica in una nota stampa. Le quote societarie non sono state sequestrate ma ci saranno due amministratori giudiziari che affiancheranno la gestione.

Castellammare, parla il presidente della Juve Stabia: “Azienda sana. Io lontano da logiche criminali”

“Non ho mai fatto parte del consiglio di amministrazione né gestito direttamente la società. Dal 2023 ricopro solo il ruolo di procuratore speciale per la rappresentanza presso FIGC e istituzioni sportive”, specifica. Il presidente precisa che le criticità evidenziate dai magistrati e i presunti legami con il clan d’Alessandro riguarderebbero solo “collaboratori esterni, come esercizi commerciali per la vendita dei biglietti, distributori di bevande e servizi sanitari”, senza coinvolgimento diretto del management o dei soci.

Il dirigente ricorda anche l’ingresso, a inizio 2025, del nuovo socio di maggioranza Brera Holdings PLC, società statunitense quotata in borsa, che ha acquisito il 52% del capitale. “Sorprende che questo cambio societario non venga menzionato nel decreto”, sottolinea. E alle osservazioni dei magistrati, che lo definiscono “lontano dalle logiche criminali” ma “non inconsapevole”, Langella replica: “Come se avessi arruolato io la vigilanza o le ambulanze o avessi mai venduto i biglietti allo stadio. Sei anni fa certi fornitori c’erano già, bastava vedere le fatture elettroniche”.

L’imprenditore annuncia infine la richiesta di una convocazione urgente dell’assemblea dei soci per discutere i prossimi passi da compiere dopo la decisione del Tribunale. Intanto i tempi del calcio corrono più veloci della magistratura: oggi c’è da organizzare la trasferta a Padova per la nona giornata di campionato. Un match che verrà giocato in un clima surreale e con i riflettori della stampa nazionale accesi sul campo.