Castellammare, ladro spunta dal foro della serranda della pizzeria e trova i carabinieri: 30enne in manette

È stato sorpreso in flagranza di reato mentre commetteva un furto notturno in una pizzeria di Castellammare di Stabia. Un 30enne stabiese è stato arrestato dai Carabinieri della sezione Radiomobile durante un controllo di routine in via Alcide De Gasperi.

La scoperta durante il pattugliamento

Era notte quando la pattuglia stava percorrendo la strada. I militari hanno notato un foro nella serranda di una pizzeria e, poco dopo, una testa che spuntava dal buco, coperta da un passamontagna. Un dettaglio che ha immediatamente insospettito i Carabinieri. Alla vista della gazzella, l’uomo è uscito dal foro ricavato nella serranda e ha tentato la fuga a piedi, ma è stato bloccato dopo pochi metri. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato nelle sue mani l’incasso della pizzeria, accumulato nel corso della giornata.

In attesa di giudizio

Il 30enne è stato arrestato e condotto in caserma. Al termine delle formalità di rito, è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria ed è ora in attesa di giudizio.