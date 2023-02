Una morte assurda quella di Sergio Aiello, 51 anni, residente a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’uomo è morto perché i sanitari del 118 non sono riusciti ad individuare il suo appartamento e sono andati via mentre lui era in preda ad un malore.

Castellammare, muore dopo malore in casa. I sanitari non trovano il citofono e vanno via

L’uomo, residente in via Rispoli, aveva la febbre e non riusciva a respirare. Ha chiamato i soccorsi che immediatamente hanno risposto e disposto l’intervento. Quando l’ambulanza è arrivata davanti casa di Aiello i sanitari si sono resi conto che non c’erano citofoni dove poter bussare e così hanno iniziato a chiamare l’uomo prima al telefono poi a voce, direttamente dalla strada. Niente. Dopo qualche minuto di silenzio sono andata via. A trovare il corpo dell’uomo ormai senza vita è stata la sorella la mattina dopo.

I familiari del 51enne hanno sporto denuncia alle forze dell’ordine e così la Procura della Repubblica di Torre Annunziata, competente sul territorio, ha avviato una inchiesta per fare piena luce sull’accaduto: la salma di Sergio Aiello è stata sequestrata ed è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata nelle prossime ore e che chiarirà le cause precise della morte. Attualmente, nessuno sarebbe stato ancora iscritto nel registro degli indagati.