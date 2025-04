Castellammare, Carmela muore dopo intervento al cuore: Procura indaga per omicidio colposo

È avvolta nel dolore e nella richiesta di verità la tragica scomparsa di Carmela Uliano, 25 anni, originaria di Vico Equense ma residente a Castellammare di Stabia. La giovane era stata sottoposta la scorsa settimana a un delicato intervento al cuore, ma è deceduta pochi giorni dopo durante la fase di riabilitazione post-operatoria.

Castellammare, muore dopo intervento al cuore: Procura indaga per omicidio colposo

Secondo quanto ricostruito, Carmela aveva subito un’operazione d’urgenza alla valvola aortica presso la clinica Montevergine di Mercogliano, a marzo, a causa di una disfunzione sulla stessa valvola già trattata nel 2012. L’intervento sembrava essere andato a buon fine e la giovane era stata trasferita presso la clinica Maugeri di Telese Terme per la riabilitazione cardiologica. Tuttavia, poco più di 24 ore dopo il suo arrivo nella struttura riabilitativa, Carmela ha accusato un grave malore: un attacco ischemico che ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale Rummo di Benevento, dove purtroppo è morta.

Sulla vicenda indaga la polizia di Benevento, che ha proceduto al sequestro delle cartelle cliniche e della salma della giovane in attesa dell’autopsia, che sarà determinante per accertare con esattezza le cause della morte. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti. È stato però notificato un primo avviso di garanzia a un medico 55enne di Castellammare di Stabia, atto ritenuto dovuto per permettere al professionista di nominare propri consulenti tecnici durante gli accertamenti medico-legali.

I funerali

I funerali di Carmela Uliano si terranno lunedì 7 aprile alle ore 10 nella sua città di residenza, Castellammare di Stabia, dove la comunità si stringerà intorno alla famiglia per l’ultimo saluto. La morte di Carmela lascia sgomenti parenti, amici e tutta la comunità stabiese. Si attendono ora i risultati degli accertamenti per fare piena luce su una tragedia che ha spento troppo presto il sorriso di una giovane donna.