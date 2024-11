Aveva solo 46 anni Monica D.F., la donna trovata senza vita in viale Lago Garda a Castel Volturno. La vittima sarebbe stata stroncata da un malore mentre si trovava nella sua abitazione: il suo cadavere è stato vegliato dai suoi cani fino all’arrivo dei soccorsi.

Castel Volturno, muore a 46 anni in casa: i cani vegliano il suo cadavere

Ad allertare i soccorritori è stato un vicino di casa. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 e i vigili del fuoco ma per accedere in casa si è reso necessario l’intervento dell’Asl Veterinaria in quanto i cinque cani della donna non consentivano l’accesso dei soccorritori.

I sanitari del 118 sono entrati dopo aver sedato gli animali ma per la 46enne non c’era più niente da fare. Il decesso, da un primo esame esterno, sarebbe legato a cause naturali, come emerso dalle prime indagini affidate ai carabinieri del reparto territoriale di Mondragone. Non risultano indagati.