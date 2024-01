È un muratore di 45 anni, originario del Ghana, l’uomo travolto e ucciso ieri pomeriggio da un’auto in corsa a Castel Volturno mentre era in sella alla sua bici.

Castel Volturno, investito da due pirati della strada: muore papà 45enne

L’impatto è stato molto forte e la vittima, padre di 4 figli, è stata sbalzata dal sellino della bicicletta, volando in aria per diversi metri e scontrandosi poi contro il muro di una abitazione vicina. Purtroppo, è deceduto per le ferite riportate.

In auto, una Fiat Bravo di colore bianco c’erano due persone che, anziché prestare soccorso al ciclista, hanno abbandonato la vettura e poi sono fuggiti via a piedi. Sulle loro tracce c’è la Polizia Stradale, che sta conducendo le indagini su quanto avvenuto assieme al Commissariato di Castel Volturno.

La ricostruzione

Secondo le prime ricostruzioni, il 45enne stava percorrendo la strada del Casertano a bordo della sua bici, quando, ad un certo punto, sarebbe stato centrato in pieno dall’auto, a bordo della quale c’erano due uomini, anche loro stranieri. Questi ultimi hanno proseguito la marcia, poi hanno abbandonato l’auto incidentata e si sono dileguati a piedi. Prima di investire la vittima, il veicolo ha urtato anche un’altra vettura.