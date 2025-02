Si chiamava Emanuele D’Asta il 23enne di Napoli morto questa mattina in un tragico incidente domestico a Baia Verde, frazione del Comune di Castel Volturno. Il solaio della sua abitazione è crollato a seguito di alcuni interventi di ristrutturazione.

Castel Volturno, crolla solaio dell’abitazione: Emanuele muore a 23 anni

Secondo una prima ricostruzione, il giovane era impegnato personalmente in alcuni lavori di manutenzione all’abitazione che tra pochi mesi avrebbe ospitato lui e la sua promessa sposa 19enne, Alessia. Per cause ancora in corso di accertamento il solaio gli è crollato addosso.

Sul posto i sanitari del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone che hanno estratto il corpo del giovane dalle macerie, purtroppo, privo di vita. I soccorsi si sono rivelati inutili e il suo cuore aveva già smesso di battere. Un sogno, quello di Emanuele e della fidanzata, spezzato da una drammatica fatalità.