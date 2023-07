Gita in bici con un amico finisce in tragedia. A perdere la vita Francesco Puopolo, 17 anni, originario di Roccapiemonte (Salerno).

Francesco stava facendo un’escursione sulle colline di Castel San Giorgio in sella alla sua bici in compagnia di un altro ragazzo quando si sarebbe consumato il dramma. In circostanze ancora da chiarire – come anticipa Il Mattino – ha perso il controllo del mezzo a due ruote durante una discesa ed è finito fuori strada.

Il 17enne non sarebbe stato capace di governare la velocità della bicicletta. L’amico che era con lui ha lanciato l’allarme. Trasportato in ospedale a Nocera Inferiore, Francesco però non ce l’ha fatta. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia per i rilievi del caso.

Lutto a Roccapiemonte

La notizia, intanto, si sta diffondendo rapidamente a Roccapiemonte, nella piccola comunità del salernitano. Si stanno moltiplicando in queste ore i post di cordoglio sui social. “Purtroppo la nostra Roccapiemonte è stata devastata da una notizia che nessun genitore dovrebbe mai avere – scrive Alfonsina – La morte di un giovane figlio. Francesco Puopolo sarai vivo sempre nei nostri cuori”.

