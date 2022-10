Dramma nella notte a Castel San Giorgio. Una ragazza di appena vent’anni, Serena Salvati, originaria di Scafati, è mota in un drammatico incidente nella notte. Grave il cugino di 19 anni, ricoverato in prognosi riservata.

Incidente a Castel San Giorgio (Salerno), Serena muore a 20 anni

Secondo una prima ricostruzione, la vittima viaggiava con altri tre ragazzi, a bordo di un’auto, lungo la strada che collega Castel San Giorgio a Siano – via Oreste Rescigno – quando, all’incrocio di Torrello, il conducente avrebbe impattato contro un’altra auto. Nello schianto frontale Serena sarebbe morta sul colpo. Successivamente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto i corpi dalle lamiere. Il cugino di Serena, Michele A., è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore.

Lutto in città

La notizia ha fatto rapidamente il giro dell’agro nocerino-sarnese, gettando nello sconforto amici e parenti, molti dei quali vivono a Scafati. Intanto il sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, in un post ha espresso tutto il suo cordoglio e ha annunciato il lutto cittadino: “E’ un giorno triste per Castel San Giorgio. Quando muore un giovane la nostra comunità diventa improvvisamente più povera e più sola. Con grande dolore abbiamo appreso, nel cuore della notte, della scomparsa della nostra cara Serena. Una giovane vita spezzata nel fiore degli anni, una ragazza gioiosa, sorridente, amata da tutti. Cara Serena, da lassù veglia sui tuoi cari genitori, non abbiamo parole per lenire l’enorme dolore dei tuoi familiari, della tua amata sorella, dei tuoi tanti amici. Ci stringiamo forte a chi, in queste ore, sta percorrendo questo calvario”.