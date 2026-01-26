Cassano Irpino e Napoli in lutto per Rebecca: morta nel sonno a 19 anni

Cassano Irpino piange la scomparsa di Rebecca Caccavallo, venuta a mancare nel sonno a soli 19 anni. Era una ragazza piena di vita, con un futuro ancora tutto da scrivere. Tra i suoi sogni c’era quello di diventare medico, un obiettivo che portava avanti con determinazione e impegno, alimentato dalla speranza e dalla voglia di costruire qualcosa di importante.

Il ricordo di una giovane amata da tutti

Originaria di Napoli ma cresciuta a Cassano Irpino, nel avellinese, Rebecca era molto conosciuta e apprezzata. In queste ore sono tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia, testimonianze di affetto e vicinanza per una ragazza che viene ricordata per il suo sorriso e la sua gentilezza.

I funerali il 25 gennaio a Polvica

L’ultimo saluto a Rebecca Caccavallo si è tenuto sabato 25 gennaio, alle ore 13.30, presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Polvica (Napoli). Un momento di grande commozione, in cui la comunità si è stretta attorno ai familiari per accompagnare Rebecca nel suo ultimo viaggio.