Casoria. Nuova vita per l’immobile confiscato al boss della droga. In via Montebianco, nel quartiere Stella, è stato inaugurato infatti il nuovo spazio che ospiterà l’asilo nido ed altri servizi per l’infanzia nell’ex dimora di Giuseppe Marino, narcotrafficante del Parco Verde di Caivano.

Un’opera portata avanti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Bene grazie a fondi Pics della Regione Campania. Questa mattina all’evento presenti anche la presidente della commissione consiliare regionale anticamorra Carmela Rescigno, gli assessori regionali Mario Morcone (Legalità) e Bruno Discepolo (Urbanistica), il magistrato antimafia Ferrigno ed rappresentanti dell’agenzia nazionale dei beni confiscati. Da ottobre i bambini potranno godere di questo nuovo spazio, completamento rinnovato dopo la demolizione della villa tolta alla camorra. “Lo Stato ha vinto” hanno detto gli intervenuti durante l’inaugurazione. “Questo è il simbolo dell’avanzata della società civile contro l’aggressione della camorra.” Un progetto importante per la legalità e la rigenerazione urbana. Nell’immobile c’era anche un bunker che è stato eliminato. Al suo posto un’aiuola con un albero che spunta dal terrazzo.

VIDEO: