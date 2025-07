I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, su delega della Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito un sequestro preventivo d’urgenza per oltre 97 milioni di euro nei confronti di una società con sede a Casoria, attiva nel settore immobiliare e delle costruzioni.

Casoria, truffa crediti fiscali per acquisti e pagamento imposte: sequestro da 97 milioni di euro

L’operazione, condotta dal Gruppo di Frattamaggiore, è scaturita da un controllo fiscale che ha permesso di individuare presunti crediti d’imposta indebiti, legati a investimenti nel Mezzogiorno e a DTA (Deferred Tax Assets – attività per imposte anticipate), frutto della trasformazione di perdite fiscali. La società, secondo gli inquirenti, avrebbe vantato crediti per un milione di euro derivanti da investimenti mai effettivamente utilizzati nel ciclo produttivo, e ben 96 milioni da DTA, nonostante non avesse maturato perdite fiscali compatibili con tale cifra.

Il meccanismo DTA, introdotto in via straordinaria durante la pandemia per sostenere le imprese, consente di trasformare in crediti fiscali le perdite subite in quegli anni. Tuttavia, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza, la società avrebbe dichiarato perdite inesistenti e acquistato beni strumentali senza mai impiegarli realmente nelle attività aziendali, venendo così meno ai requisiti richiesti dalla normativa.

Parte del credito illecito, circa 420 mila euro, era già stato utilizzato per compensare imposte: 270 mila euro per la stessa impresa casoriana e 150 mila euro per una seconda società con sede a San Prisco (Caserta), attraverso un meccanismo di accollo. Le somme sono state sequestrate dai conti correnti di entrambe le aziende. Grazie al pronto intervento dell’Autorità Giudiziaria di Napoli Nord e dei finanzieri, è stato evitato l’ulteriore utilizzo dei falsi crediti, con un importante effetto di tutela per le casse dello Stato e per le risorse pubbliche destinate a sostenere la crescita delle imprese italiane nell’ambito dell’economia legale.