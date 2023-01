Dopo circa dieci anni torna a Casoria la festa di San Mauro. Nella bellissima cornice della basilica dedicata al santo patrono della città, si è tenuto ieri il concerto di Monica Sarnelli, apprezzata interprete della canzone napoletana. Le celebrazioni sono però iniziate già il 6 gennaio e proseguiranno sino a questo fine settimana: sabato alle 17:30 con i vespri e la processione della statua di San Mauro per il centro cittadino e domenica con le sante messe. Accanto ai momenti religiosi, anche tanti eventi più ludici. A fare da ponte tra le due fasi della festa, le visite delle scolaresche alla basilica: gioiello architettonico risalente al 1600.

“Abbiamo fatto tornare la Festa di San Mauro con un programma importante sia per nomi che per contenuti. San Mauro è la festa di tutti i casoriani e vogliamo che diventi un appuntamento fisso” ha dichiarato il sindaco Raffaele Bene.

Soddisfatto l’assessore alla cultura e al turismo Vincenzo Russo: “Dopo diversi anni ritornano i festeggiamenti per celebrare il Santo Patrono: esiste un legame antichissimo tra la festa di San Mauro e i cittadini di Casoria. Quest’anno i devoti potranno incontrare il Santo anche in occasione di eventi musicali e di intrattenimento per famiglie e bambini. Si tratta di un progetto di recupero delle nostre radici tra arte, fede e tradizione, per riportare la Festa e la devozione per San Mauro tra i maggiori eventi di turismo religioso in Campania”.

IL programma degli ultimi giorni:

12 gennaio ore 20.00 – Michele Placido in Serata d’Onore

Spettacolo culturale di poesia e musica – Basilica di San Mauro

14 gennaio ore 17.00 La banda musicale “Goffredo Mameli” di Casandrino accompagna il Santo in processione

15 gennaio – San Mauro in festa

ore 10.00 – 12.00 Musica arte e tradizione con il gruppo di musica popolare “A Paranza dò tramuntan” – Centro storico

ore 16.30 Grande festa con gli Sbandieratori Cavensi – Centro storico e largo San Mauro