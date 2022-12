Poteva trasformarsi in una strage. Nella serata di ieri, intorno alle 23, più di 20 auto hanno forato a catena sulla circumvallazione esterna all’altezza dell’uscita Afragola Casoria.

Casoria, salta griglia stradale sulla circumvallazione: 20 auto forano pneumatici

A causare l’incidente, una guarnizione stradale saltata. Nello stesso punto, pochi mesi fa, un centauro stava per perdere il controllo del mezzo riuscendo a sopravvivere solo per un caso fortuito: il video della mancata tragedia divenne virale. E sempre nello stesso punto diversi sono gli automobilisti che lamentano da tempo danni alle auto o agli pneumatici anche a causa dell’assenza di luci e di segnaletica stradale adeguata.

Ieri, il traffico è stato paralizzato per diverso tempo ed è stato necessario l’arrivo di diversi carro attrezzi per liberare la carreggiata dalle auto che avevano forato e portare i conducenti in salvo. Sul posto, dopo circa un’ora – secondo quanto ci raccontano i protagonisti della vicenda – sono arrivati i carabinieri della locale compagnia che hanno controllato le auto danneggiate e effettuato le verifiche del caso.