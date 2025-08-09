Altri due arresti per la rapina commessa a Casoria da 250mila euro ai danni di una gioielleria lo scorso settembre. I carabinieri della Sezione Operativa di Casoria hanno dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di due persone (di cui uno già ristretto in carcere) ritenute gravemente indiziate di rapina aggravata in concorso, ricettazione e porto abusivo di armi.

Casoria, rapina in gioielliera da 250mila euro con tecnica del finto cliente: due arresti

Le indagini hanno preso il via in seguito all’arresto in flagranza di due donne che, lo scorso 10 settembre, dopo essersi finte clienti di una gioielleria di Casoria al fine di farsi esibire dal proprietario i gioielli più preziosi, avevano agevolato per facilitare il raid di altri due complici che, armati di mitraglietta e pistola, avevano razziato monili e preziosi per un valore di circa 250mila euro.

Grazie all’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo ove è stato commesso il reato è stato quindi possibile individuare l’autovettura (a noleggio) con la quale le due donne sono state portate sul luogo della rapina, arrivando ad individuarne l’autista e il locatore (individuati negli odierni arrestati).