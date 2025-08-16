Notte di tensione a Casoria, in provincia di Napoli, dove nel giro di poche ore si sono verificati due episodi che fanno pensare a un’azione intimidatoria, forse legata al racket delle estorsioni. Una bomba carta è esplosa davanti a una pizzeria in via Principe di Piemonte, mentre poco distante un incendio ha colpito la saracinesca di una barberia. Fortunatamente non si registrano feriti.

Casoria, notte di paura: bomba carta davanti a una pizzeria e incendio a una barberia

L’ordigno rudimentale è stato fatto esplodere attorno alle 2.45 davanti all’ingresso della pizzeria Il Pizzettiere, situata lungo l’arteria principale del centro cittadino e al piano terra di uno stabile residenziale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Arzano, che hanno constatato danni limitati: lesioni al vetro esterno e a una parte dell’ingresso dell’attività, senza conseguenze per le abitazioni sovrastanti.

Gli investigatori hanno avviato i rilievi e stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, pubbliche e private, che potrebbero aver immortalato gli autori del gesto o i loro movimenti prima e dopo l’esplosione.

Il rogo alla barberia

Poco dopo, in via Ugo Foscolo, i militari del Radiomobile di Casoria sono intervenuti per l’incendio divampato sulla saracinesca di una barberia. Le fiamme si sono spente da sole in breve tempo, senza provocare danni interni al locale. Durante i sopralluoghi non sono state rinvenute tracce evidenti di inneschi o liquidi infiammabili, ma la pista dolosa resta quella più accreditata.

La vicinanza temporale e geografica dei due episodi induce gli inquirenti a ipotizzare un collegamento, con il sospetto che possa trattarsi di un segnale intimidatorio, verosimilmente riconducibile ad ambienti criminali. Non si esclude, in particolare, la matrice estorsiva.