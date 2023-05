Ha fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di like e condivisioni, il video delle suore francescane di Casoria che suonano e cantano per il Napoli.

All’interno dell’istituto, che ospita anche un asilo e classi delle scuole primarie e secondarie, la passione azzurra è tangibile e tutto è pronto per la partita di stasera

La scaramanzia, così come la fede – anche azzurra – è una cosa seria ma in città tutti premono per i festeggiamenti.