Una sala slot in via Principe di Piemonte, a Casoria, è stata svaligiata da una banda di rapinatori che hanno utilizzato un’auto-ariete per sfondare la saracinesca. Magro il bottino di soli 40 euro, come denunciato dai titolari che però lamentano danni alla struttura per oltre 5mila euro.

Casoria, ladri sfondano saracinesca di una sala slot per rubare 40 euro

Il video dell’azione criminale, ripreso dalle telecamere a circuito chiuso, è stato inviato al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, e al consigliere comunale di Europa Verde a Casoria Salvatore Iavarone. A Marano prosegue l’emergenza furti negli appartamenti con decine di casi denunciati solo negli ultimi giorni tra via Tevere e San Rocco.

“I comuni dell’area nord di Napoli sono sotto assedio della criminalità – denunciano Borrelli e Iavarone – con episodi di reati predatori, sparatorie e stese che si susseguono ogni sera tra Casoria, Marano, Afragola e i comuni limitrofi. Orde di saccheggiatori approfittano di città semivuote per assaltare appartamenti e negozi in modo sempre più violento ed eclatante. I residenti costretti a rimanere in casa hanno paura finanche a uscire nelle ore serali, oppure sono costretti a presidiare le loro case come Fort Apache. Questa situazione è intollerabile. Bisogna che lo Stato faccia sentire la sua presenza in quest’area della provincia di Napoli con un pattugliamento serrato delle strade specie nelle ore notturne. Non è pensabile che interi rioni sia lasciati alla mercé dei criminali”.