Tragico incidente a Casoria, dove un ragazzo di 15 anni ha perso la vita in circostanze ancora da chiarire. Il giovane era a bordo del suo scooter quando avrebbe impattato contro due auto in sosta.

Casoria, in scooter si schianta contro due auto in sosta: morto 15enne

Il sinistro stradale si è verificato ieri sera, intorno alle 22, in via Giovanni Pascoli. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Staizone di Arpino di Casoria che hanno eseguito i rilievi e avviato le indagini per capire cosa è successo. Non si esclude che il giovane abbia potuto perdere il controllo del mezzo a due ruote, andandosi a schiantare contro i due veicoli parcheggiati. Quel che è certo è che, purtroppo, per il 15enne non c’è stato niente da fare. La salma è stata sequestrata su disposizione dell’Autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia.